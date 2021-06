Foto: Politie.nl

Man die in Spanje nog 5 jaar de cel in moet, opgepakt in Breda

BREDA - Een man is maandagavond aangehouden nadat hij een vals rijbewijs toonde aan een agent. Bij controle bleek de man ook nog een gevangenisstraf open te hebben staan. Hij is overgebracht naar het cellencomplex.

Maandagavond rond 19.00 uur zag een agent een man op een motorscooter rijden op de Tramsingel. Omdat de agent de 34-jarige man wilde controleren, maande hij hem tot stoppen. Toen de politieman de bestuurder om zijn rijbewijs vroeg, toonde hij een Spaans exemplaar. Hierdoor ontstond het vermoeden dat deze vals zou zijn. Ook het Venezuelaanse paspoort van de man bleek vals. Na telefonisch overleg met een falsificaten expert van de Koninklijke Marechaussee bleken het paspoort en het rijbewijs inderdaad vals. De man is daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Openstaande gevangenisstraf Bij controle van zijn gegevens op het bureau, bleek dat de man internationaal gesignaleerd stond. Hij moet in Spanje nog een straf van 5 jaar uitzitten. Hij zal worden uitgeleverd aan Spanje.