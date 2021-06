Man steelt postpakketjes uit studentencomplex: Politie toont beelden

BREDA - Een nog onbekende man is op 9 januari een studentencomplex aan de Tramsingel binnengeglipt en heeft daar postpakketjes gestolen. De dief is vastgelegd op camerabeelden en deze beelden zijn vandaag openbaar gemaakt.

Zaterdag 9 januari 2021 is een nog onbekende man rond 16.15 uur een studentencomplex aan de Tramsingel binnengeglipt. Op bewakingsbeelden is goed te zien dat de man enkele postpakketjes mee naar buiten neemt die in de hal klaar stonden voor de bewoners. Eén van de bewoners deed aangifte. Hij mist een afgeleverd pakket met schoenen.

Camerabeelden, Bureau Brabant

Uitzending

De politie toont de beelden in Bureau Brabant waarin de man het studentencomplex binnenglipt. De dief draagt een zwarte jas, een lichte spijkerbroek en witte schoenen. De politie is op zoek naar de nog onbekende man en vraagt om tips over deze zaak. Mocht je wat hebben gezien kun je dit doorgeven via dit tipformulier.