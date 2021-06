Veel rook uit zolderraam bij brand in woning aan Pastoor Boumanstraat

BREDA - Op een zolderverdieping van een woning aan de Pastoor Boumanstraat in Breda heeft zaterdagochtend een brand gewoed. Hierbij kwam veel rook uit het zolderraam. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis.

In een woning aan de Pastoor Boumanstraat heeft vanochtend op de zolderverdieping een brand plaatsgevonden. De brandweer kwam met spoed ter plaatse. De bewoners waren echter niet thuis. Daarom heeft de brandweer met een hamer de voordeur ingeslagen om zo naar binnen te kunnen.

Bij de brand kwam veel rook uit het zolderraam. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle en is het pand aan het ventileren. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Daar doet de brandweer onderzoek naar. Ook is nog niet bekend hoe groot de schade aan de woning is.

Zorgvlietstraat

Eerder deze ochtend bluste de brandweer al een brand op de bovenste verdieping van een woning aan de Zorgvlietstraat. Daarbij raakten vier mensen gewond. Zij moesten via een ladder tegen het raam uit de woning worden gered.