Politie doet meerdere woninginvallen, mogelijk arrestatie verricht

BREDA - In de wijk Fellenoord zijn dinsdagmiddag diverse invallen gedaan door de politie. Een arrestatieteam zou aanwezig zijn in de Nieuwe Huizen. Het is (nog) niet duidelijk wat er gaande is.

In de wijk Fellenoord is vanmiddag veel politie op de been. Er zouden in meerdere woningen invallen zijn gedaan. Buurtbewoners weten te vertellen dat er in ieder geval één persoon aan de Nieuwe Huizen is gearresteerd door een Arrestatie Team. In de woning werd onderzoek verricht.

Ook een woning aan de Pelmolenstraat werd onderzocht door agenten. Het is (nog) niet duidelijk waarom deze invallen zijn gedaan en of deze met elkaar in verband staan.

