Drietal aangehouden voor illegale wapenhandel na invallen in Fellenoord

BREDA - Drie mannen zijn dinsdag aangehouden voor betrokkenheid bij handel in illegale vuurwapens. De politie viel in dit onderzoek eerder deze week diverse woningen in de wijk Fellenoord binnen.

Na uitvoerig onderzoek heeft de Dienst Regionale Recherche van de Eenheid Den Haag drie mannen aangehouden. Het gaat om Bredase mannen van 19, 29 en 31 jaar. Bij de aanhouding zijn meerdere vuurwapens aangetroffen.

Aan de drie aangehouden verdachten zijn beperkingen opgelegd, dat betekent dat zij alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

In de wijk Fellenoord was afgelopen dinsdag veel politie op de been. Er werden bij verschillende woningen in de wijk invallen gedaan. Ook wisten buurtbewoners te vertellen dat er tenminste één persoon zou zijn opgepakt. Dat bevestigt de politie nu.