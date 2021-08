Flinke ravage aan winkel in Heksenkruid nadat auto gevel ramt

BREDA - Een auto is vannacht binnen gereden bij een Tokio Kai aan het Heksenkruid. Hierbij is flinke schade aangebracht aan de gevel van de winkel. De daders verloren daarnaast de kentekenplaat van het voertuig maar waarschijnlijk gaat het om een gestolen voertuig.

Een auto is afgelopen nacht rond 04:45 uur binnen gereden bij een Toko Kai aan het Heksenkuid. Deze straat is aan de achterzijde van het winkelcentrum Heksenwiel. De deur van de winkel ligt er helemaal uit en ook de gevel raakte beschadigd.

Of er ook iets is gestolen is niet duidelijk. De eigenaar bekijkt momenteel of dit het geval is. De politie zette alles af en verrichtte onderzoek. De daders verloren de kentekenplaat van het voertuig maar waarschijnlijk gaat het om een gestolen voertuig.





Zoektocht naar getuigen

De politie is op zoek naar mensen die meer over dit incident weten. Getuigen zagen dat er vermoedelijk gebruikt werd gemaakt van een donkergroene, oud model, Ford Fiësta. Dit voertuig zou aan de achterzijde beschadigd zijn geraakt. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via het nummer 0900-8844 of anoniem via 0800–7000.