Scooterrijder probeert te ontkomen aan politie: Meerdere bekeuringen

BREDA - Een scooterrijder heeft zondag meerdere bekeuringen gekregen na een korte politieachtervolging in Breda. Agenten wilden de bestuurder staande houden, omdat hij met zijn telefoon bezig was achter het stuur.

Zondag viel het oog van de agenten van politieteam Markdal op een bestuurder van een zwarte Vespa die druk in de weer was met zijn telefoon. Toen de bestuurder de agenten zag, nam hij een onhandige beslissing. In plaats van te stoppen, probeerde hij weg te vluchten.

Er volgde een korte achtervolging. Het lukte de agenten om de bestuurder staande te houden. De bestuurder kreeg toen niet alleen een bekeuring voor het gebruiken van zijn telefoon achter het stuur, maar ook enkele andere bekeuringen zoals voor het wegvluchten voor de politie.