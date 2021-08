Man(19) verliest tas vol drugs in trein op station Breda

BREDA - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 19-jarige man uit Oosterhout aangehouden op station Breda vanwege het bezit van grote hoeveelheden drugs. Treinpersoneel kwam de man op het spoor omdat hij de tas met drugs verloren was.

Even na middernacht vond het treinpersoneel een onbeheerde tas in een treinstel. Het personeel besloot in de tas te kijken of er mogelijk iets van een identiteitsbewijs van de eigenaar in zat. Zij stuitten echter op iets heel anders, namelijk op ingepakte blokken waarvan zij vermoedden dat er verdovende middelen in zitten.

Niet veel later meldde de eigenaar van de achtergebleven tas zich bij het personeel. Hierop werd de politie ingeschakeld. De agenten vonden in de tas een hoeveelheid hasj en troffen bij de fouillering een groot geldbedrag aan. De 19-jarige man zit vast voor het bezitten van softdrugs en voor witwassen. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.