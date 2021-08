Mannen verstoppen zich in vuilcontainer na politieachtervolging

BREDA - Een drietal mannen uit Breda en Etten-Leur heeft in de nacht van zondag op maandag in Roermond geprobeerd om te ontkomen aan de politie. Twee van hen verstopten zich daarbij in een vuilcontainer. Maar dankzij een speurhond konden ze toch worden opgepakt.

In Roermond hebben drie mannen van 19 en 20 jaar geprobeerd aan de politie te ontkomen. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Het drietal reed met hoge snelheid in een auto zonder kentekenplaat. Zij trokken de aandacht van agenten, die de achtervolging inzetten.

Die achtervolging duurde een kleine tien kilometer. Daarna gingen de mannen er te voet vandoor. Eén van hen werd meteen aangehouden, de andere twee wisten te ontkomen. Agenten zetten daarop een speurhond in om de mannen terug te vinden. De hond volgde het spoor, en kwam uit bij een vuilcontainer. Daarin zaten de twee andere mannen verstopt.