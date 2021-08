Hoop hooi op de weg veroorzaakt ongeluk aan Moerdijkse Postbaan: motorrijder gewond

BREDA - Een motorrijder is woensdagavond ten val gekomen in een tunnel aan de Moerdijkse Postbaan, die onder de A58 doorloopt. Hij verloor de controle over zijn motor door een hoop hooi in de tunnel. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.

De motorrijder was gisteravond met twee andere motoren op pad toen ze in de tunnel aan de Moerdijkse Postbaan een hoop hooi tegen kwamen. Eén van de motoren raakte hierdoor de controle over zijn motor kwijt en kwam ten val. De twee andere motorrijders, een man en een vrouw, kwamen met de schrik vrij.

Twee ambulances en de politie kwamen met spoed ter plaatse. Ook een traumahelikopter landde in een weiland voor de tunnel. Nadat de trauma arts medische ondersteuning had verleend, is de gewonde motorrijder met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar de persoon die de hooibaal verloren is. Diverse tractoren die aan kwamen rijden bij de plaats van het ongeval werden staande gehouden en ondervraagd. Tot op heden is er echter nog niemand gevonden. Heeft u iets gezien? Laat het de politie weten via 0900-8844.