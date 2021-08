Fietser geschept door auto die op zijn kop rolt na aanrijding op Abdijstraat

BREDA - Op de Abdijstraat in Breda heeft donderdagavond een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een fietser kwam hierbij onder een auto terecht en is zwaargewond. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.

Twee auto’s en een fietser waren vanavond betrokken bij een ernstig ongeval op de Abdijstraat. De twee auto’s kwamen met elkaar in botsing, waarna een auto op zijn zij rolde en een voorbijkomende fietser raakte. De fietser kwam vervolgens onder de auto terecht en raakte zwaargewond. Twee ambulances en meerdere eenheden van de politie kwamen met spoed ter plaatse. De fietser is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurders van beide voertuigen kwamen met de schrik vrij.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De politie heeft het kruispunt ruim afgezet en gaat uitgebreid onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.