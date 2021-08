Tiener gewond na elektrocutie in woning aan Cimburgalaan

BREDA - In een woning aan de Ciimburgalaan in Breda is vrijdagochtend een persoon gewond geraakt nadat hij werd geëlektrocuteerd. Het zou gaan om een tiener. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Een persoon is vrijdagochtend even voor 08.30 uur gewond geraakt bij een elektrocutie in een woning aan de Cimburgalaan. Twee ambulances, de politie en twee bussen van Enexis zijn ter plaatse. Ook landde er een traumahelikopter op een nabijgelegen grasveld. Het slachtoffer zou een tiener zijn. Over de aard van zijn verwondingen is nog niets bekend.

Wat er precies is gebeurd in de woning is nog niet duidelijk.