Auto raakt van de weg en komt in waterbak aan Backer en Ruebweg terecht

BREDA - Een auto met twee inzittenden is afgelopen nacht van de weg geraakt aan de Backer en Ruebweg. Het voertuig kwam terecht in de waterbak bij een autodealer. De inzittenden konden zelf uit de auto komen.

Rond 00.25 uur reed de chauffeur van de auto over de Backer en Ruebweg toen hij de controle over het voertuig verloor. Via het fietspad en het gras kwam het voertuig vervolgens in de waterfonteinbak bij Knook Landrover terecht. Onderweg raakte hij ook nog een afvalbak van McDonalds en een stuk hekwerk van de autodealer.

De politie kwam met spoed ter plekke en schakelde een onderzoek in. De twee inzittenden wisten zelf uit voertuig te komen. Zij zijn met een taxi naar huis gegaan. Een berger heeft de auto uit het water getakeld.