Voormalig Amrâth-hotel blijkt woonadres voor meer dan 100 huurders, politie grijpt in

BREDA – Bij een gezamenlijke controle in het voormalige Amrath-hotel aan de Heerbaan hebben de gemeente Breda, de politie en de brandweer gistermiddag 120 personen aangetroffen. De meeste van hen kwamen uit Oost-Europa en verbleven al langer dan vier maanden in het hotel. De waarnemingen uit de controle worden verder onderzocht en geëvalueerd

De gemeente Breda, de politie en de brandweer hebben gistermiddag een gezamenlijke controle uitgevoerd in het voormalige Amrath-hotel aan de Heerbaan. Er is gecontroleerd op overbewoning, leefveiligheid en Basis Registratie Personen. Het gebouw werd in december 2020 gesloten. Uit meldingen die binnenkwamen bij de gemeente en uit waarnemingen van toezichthouders bleek dat het hotel nog steeds gasten huisvest. Onderzoek wijst uit dat verschillende verhurende partijen daarvoor verantwoordelijk zijn.

Tijdens controle van de 70 kamers in het hotel werden gisteren ongeveer 120 personen aangetroffen, gecontroleerd en geïdentificeerd. De meesten kwamen uit Oost-Europa en verbleven al langer dan vier maanden in het hotel. Ook de brandweer stelde verschillende onveilige situaties vast, zoals brandalarmen en nooddeuren die niet in orde waren. Die zijn op de dag van de controle meteen door de verhuurder hersteld.

In het verleden is vergunning aangevraagd voor het vestigen van arbeidsmigranten in het hotelgebouw. De gemeente heeft die aanvraag afgewezen, maar heeft later wel toestemming gegeven voor het tijdelijk huisvesten van kleine aantallen migranten. Inmiddels blijken meer dan 140 bedden in het hotel te worden verhuurd.

De waarnemingen uit de controle worden verder onderzocht en geëvalueerd. Afhankelijk daarvan volgen mogelijk vervolgstappen.