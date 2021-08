Twee vrouwen gewond bij eenzijdig ongeval op kruising aan Ettensebaan

BREDA - Een auto is afgelopen nacht op de kruising van de Ettensebaan met de Westerparklaan uit de bocht gevlogen. De twee inzittenden raakten hierbij gewond. Eén vrouw is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

In de nacht van zaterdag op zondag is een auto op het kruispunt van de Ettensebaan met de Westerparklaan uit de bocht gevlogen. Vervolgens kwam deze over een verkeersheuvel op het fietspad terecht. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een verkeersplaatje. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeval is.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse. De inzittenden, twee vrouwen, raakten gewond bij het ongeval. Eén van hen is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere vrouw is door de politie meegenomen. De politie onderzocht ter plekke het een en ander.

De auto raakt zwaar beschadigd bij het ongeval en is door een berger getakeld.