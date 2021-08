Auto raakt van de weg en eindigt op zijn kop in sloot aan Galderseweg: bestuurder onder invloed van alcohol

BREDA - Een automobilist is zondag aan het begin van de avond de macht over het stuur verloren op de Galderseweg. Het voertuig kwam vervolgens op zijn kop in de sloot terecht. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te zijn.

Een auto met daarin twee inzittenden is aan het begin van de avond op de Galderseweg van de weg geraakt, nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het voertuig eindigde op zijn kop in de naastgelegen sloot. Met behulp van een omstander wisten de twee inzittenden via de achterruit uit de auto te komen. De twee mannen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Wel moest de bestuurder van de auto mee naar het politiebureau na een positieve alcohol test. Een berger komt ter plaatse om het voertuig te takelen.