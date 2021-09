Viertal bedreigt man met mes en steelt geld, politie zoekt getuigen

BREDA - Een man is dinsdagavond beroofd toen hij vanuit een café het Liniepark inliep. De vier verdachten zijn er vandoor gegaan. De politie is op zoek naar getuigen.

Op dinsdagavond rond 21.20 uur verliet de aangever een café en liep het Liniepark in. Hij merkte dat hij gevolgd werd door vier jongens. Hij realiseerde zich dat het dezelfde vier jongens waren die hem eerder die avond hadden zien pinnen bij het station. Volgens het slachtoffer spraken de mannen een voor hem onbekende taal met elkaar.

Uit het niets werd de man ingehaald door de jongens. Zij eisten geld en bedreigden hem met een mes. De man werd geduwd en geschopt. Hij probeerde zich hier nog tegen te verzetten, maar hij kon niets meer doen. De daders hebben het gepinde geld uit de zak van de man gestolen en zijn er te voet vandoor gegaan. De aangever raakte bij het incident niet gewond.





Signalementen

Het slachtoffer heeft duidelijk signalementen van de daders aan de politie doorgegeven. Verdachte 1 is een man van ongeveer 19 jaar oud, is 1 meter 80 centimeter lang en heeft een gezet postuur en zwarte baard. De man zou zwarte kleding hebben gedragen. Verdachte 2 is ook een man van ongeveer 19 jaar oud, hij is iets minder langer: 1 meter 70 centimeter, heeft een normaal postuur en droeg een witte broek met zwarte bovenkleding. Van de derde verdachte herinnerd het slachtoffer alleen dat deze ongeveer 19 jaar oud is. Verdachte 4 is ook ongeveer 19 jaar oud en heeft een wipneus en ingevallen kin. De aangever denkt dat de vier jongens van buitenlandse afkomst zijn.

Getuigen

De politie is op zoek naar mensen die kunnen helpen bij het identificeren van de verdachten. Mensen hebben het viertal mogelijk zien lopen nadat het slachtoffer gepind heeft om 20.40 uur bij het station aan de zijde van de Speelhuislaan. Mogelijk zijn er ook camerabeelden van het viertal. De aangever liep na het pinnen over de Oude Terheijdenseweg richting het Pastoor Pottersplein. Hier is de aangever een café binnen gegaan. Toen hij daar rond 21.20 uur uit kwam liep hij over de kruising Crogtdijk met de Terheijdenseweg. Via de Minckelersstraat liep hij de Liniepark in waar hij beroofd werd.