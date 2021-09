Blanke straten in Geeren-Zuid na gesprongen waterleidingen

BREDA - Op drie plaatsen in Geeren-Zuid is afgelopen nacht de waterleiding gesprongen. Hierdoor kwam een aantal straten blank te staan. De politie sloot diverse straten af.

In de nacht van woensdag op donderdag hebben gesprongen waterleidingen voor veel overlast gezorgd in de Bredase wijk Geeren-Zuid. In de Philips Schonckstraat, de Conradstraat, de Leeghwaterstraat en de Lelystraat sprong de waterleiding. Hierdoor kwamen deze straten blank te staan.

Opgeroepen hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een aantal huishoudens in Geeren-Zuid kon vanwege de gesprongen waterleiding geen water gebruiken. Hen werd namelijk geadviseerd de hoofdkraan af te sluiten.

De politie sloot diverse straten af.