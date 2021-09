Tweetal aangehouden met handelshoeveelheid drugs, groot geldbedrag en dure goederen op zak

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht twee verdachten aangehouden voor het handelen en bezit in verdovende middelen. Hierbij werd onder andere een groot geldbedrag in beslag genomen. Dat vertelt Politieteam Markdal in hun stories op Instagram.

In de nacht van zaterdag op zondag wist de politie twee verdachten aan te houden op verdenking van het handelen in en bezit van verdovende middelen. Zij hadden een handelshoeveelheid drugs, een groot geldbedrag en dure goederen op zak. Het tweetal is overgebracht naar het arrestantencomplex, waar zij zijn voorgeleid aan de Officier van Dienst en hulpofficier van justitie Rick. De andere agenten zijn vervolgens teruggekeerd naar het politiebureau om daar het schriftelijk werk te doen, zodat de recherche-afdeling met de zaak aan de slag kan.

Van de verdachten is een grote hoeveelheid geld in beslag genomen. Dit is gelijk door de agenten afgestort. Ook de handelshoeveelheid verdovende middelen en de dure goederen werden in beslag genomen. “Een mooie vangst”, aldus expert wijkagent Rick op Instagram.