Dordtenaar (29) aangehouden in Park Valkenberg na mishandeling in centrum

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht een 29-jarige man uit Dordrecht aangehouden in Park Valkenberg in Breda. Hij zou kort daarvoor een man hebben mishandeld in het centrum van Breda.

Rond 00.20 uur ontving de politie een melding dat er een mishandeling plaats had gevonden in de Torenstraat in Breda. De dader zou vervolgens zijn weggerend in de richting van Park Valkenberg. Dankzij een goede samenwerking met cameratoezicht kon de verdachte snel worden gelokaliseerd.