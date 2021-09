Auto eindigt op zijn kop na botsing op Haagweg: bestuurster gecontroleerd in ambulance

BREDA - Een auto is zondag aan het einde van de middag op de Haagweg in Breda op zijn kop terecht gekomen. De bestuurster wordt in de ambulance gecontroleerd.

Een automobiliste is, nadat ze een auto raakte die voor haar een beweging maakte, met haar voertuig op zijn kop terecht gekomen op de Haagweg. De politie en ambulance kwamen met spoed ter plekke. Ook de brandweer kwam ter plaatse omdat er sprake zou zijn van een beknelling, maar de vrouw kon zelf uit haar auto komen. De automobiliste wordt in de ambulance gecontroleerd op mogelijke verwondingen.

De politie sloot de Haagweg aan beide zijde af en doet onderzoek.