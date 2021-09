Drietal met vuurwapen bedreigd tijdens beroving aan Paul Windhausenweg

BREDA - Drie jongens zijn zondagavond aan de Paul Windhausenweg beroofd door twee ongeveer 19-jarigen mannen. De slachtoffers werden bedreigd met een vuurwapen. De daders gingen er met een kleine buit vandoor.

Zondag om 23.45 uur zaten drie vrienden te wachten op een bankje aan de Paul Windhausenweg op de hoek met de Generaal Maczekstraat en het Wilhelminapark. Op dat moment kwamen er twee 19-jarige mannen op hen af. Zij vroegen geld aan het drietal. Toen zij aangaven dat niet te hebben pakte één van de 19-jarigen een vuurwapen en zette dat op het hoofd van één van de slachtoffers. Korte tijd later verdwenen ze met een klein geldbedrag en twee airpods.

Signalement

Volgens de slachtoffers zou het om twee vrij lange, blanke mannen van ongeveer 19 jaar gaan. Ze waren beiden ongeveer 1 meter 90 centimeter. De verdachten hadden een slank postuur. Eén van hen had lichtbruin krullend haar met opgeschoren zijkanten. Hij had blauwe ogen en was gekleed in een witte hoody, een zwarte jas en een donkere spijkerbroek. Dader twee was enkele centimeters kleiner dan de andere verdachte en had een pet op met daaroverheen een capuchon. Hij had donkere bovenkleding aan en een zwarte broek met daaronder zwarte schoenen.

Getuigen

De politie is momenteel op zoek naar getuigen van dit incident. “Mogelijk waren er mensen tussen 22.45 uur en 23.15 uur aanwezig in de buurt en hebben zij wat gezien”, aldus de politie. “Of woont u daar in de omgeving en heeft u de daders op camera? Alle informatie is welkom.”