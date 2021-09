Vuilniswagen rijdt vrouw aan bij Generaal Maczekstraat

BREDA - Een vrouw is dinsdagmorgen gewond geraakt na een aanrijding met een vuilniswagen van de gemeente Breda. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze werd later afgemeld.

Bij het kruispunt van de Korte Ploegstraat met de Generaal Maczekstraat is een vrouw van haar fiets gereden door een vuilniswagen van de gemeente Breda. De vrouw is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.



De bestuurder van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij. De politie sloot het kruispunt af en verricht momenteel onderzoek. Een opgeroepen Traumahelikopter is later afgemeld. Wie er geen voorrang verleende is (nog) niet duidelijk.