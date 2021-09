Steekincident Ulvenhout blijkt uit de hand gelopen ruzie tussen bekenden

Ulvenhout - Een 37-jarige Bredanaar is woensdagavond in of nabij een woning aan het Steenland met een mes gestoken. Hij raakte daardoor zwaargewond en is naar een ziekenhuis in de regio vervoerd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

In de woning waren buiten het slachtoffer nog twee mannen, waaronder de bewoner, aanwezig. De persoon die gestoken zou hebben was niet meer in het pand. De politie heeft gisteravond en vannacht nog tevergeefs naar hem gezocht. Rechercheurs zijn ter plaatse gekomen voor een buurtonderzoek en het verhoren van getuigen. Specialisten van Forensische Ondersteuning hebben naar sporen gezocht.