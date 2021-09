Fietser (25) vermoedelijk opzettelijk aangereden bij ruzie op Poolseweg: automobilist (21) aangehouden

BREDA - In de nacht van zaterdag op zondag is een ruzie in de omgeving van de Poolseweg zodanig uit de hand gelopen dat er vermoedelijk opzettelijk ingereden is op een fietser. Twee personen zijn aangehouden. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Er is nog veel onduidelijkheid bij de rechercheur die de zaak in behandeling heeft. Wat de politie in ieder geval weet, is dat op zondag 12 september om 02.45 uur meerdere telefoontjes binnenkwamen bij het Operationeel Centrum. Enkele telefoontjes gaan over een ruzie in de Generaal Maczekstraat, andere telefoontjes gaan over een aanrijding in de Poolseweg en weer andere melding gaan over een incident aan de Benedictinessenhof. Deze straten liggen direct bij elkaar.

Daarop werden direct meerdere eenheden van de politie naar het incident gestuurd. Onderweg krijgen agenten te horen dat er mogelijk opzettelijk is ingereden op een fietser. De auto zou daarna zijn weggereden. Er wordt een merk genoemd en een signalement van één van de inzittenden. Op de Poolseweg wordt het slachtoffer van de aanrijding aangetroffen. Ambulancepersoneel ontfermt zich over de 25-jarige man uit Dorst, waarna hij naar het ziekenhuis wordt gebracht.

Op de Generaal Maczekstraat wordt veel glas op de weg gevonden. Wanneer agenten dit aan de kant aan het vegen zijn, komt er een auto langsrijden die voldoet aan het merk dat was opgegeven als verdachte van de aanrijding. De bestuurder krijgt een stopteken. Aan de voorzijde zit verse schade, die kan duiden op een aanrijding die kortgeleden is gebeurd. De 21-jarige bestuurder uit Breda wordt aangehouden voor poging tot doodslag en zijn 15-jarige passagier uit Breda voor betrokkenheid bij dit incident. De auto wordt in beslag genomen.

De recherche is vanochtend begonnen met het ontrafelen van de verschillende verklaringen. Er zal ook een buurtonderzoek gedaan worden. Toch roept de politie andere getuigen die meer afweten van het incident of mogelijk camerabeelden hebben op zich te melden.