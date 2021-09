Bestuurder moet rijbewijs na vijf dagen alweer inleveren na snelheidscontrole op A16

BREDA - Een bestuurder die zijn rijbewijs pas net op zak had, heeft hem zondagavond alweer in moeten leveren. Dat gebeurde na een forse snelheidsovertreding op de A16 bij Breda.

De verkeerspolitie hield in de nacht van zondag op maandag een snelheidscontrole op de A16 bij Breda. Daar maakten maar liefst zeven bestuurders het wel erg bont. Zij reden meer dan 50 kilometer per uur te hard, en moesten hun rijbewijs inleveren.

Eén van die zeven bestuurder bleek wel erg kort van zijn rijbewijs te hebben kunnen genieten. Hij had zijn rijbewijs pas namelijk pas vijf dagen. Maar aangezien hij 186 kilometer per uur reed waar 130 kilometer per uur is toegestaan, werd zijn rijbewijs ingevorderd.