Politie schiet bij aanhouding in Kesteren: Verdachte loopt met zwaard op straat

BREDA - In de Johanna Ufkesstraat in Kesteren is dinsdagochtend een vrouw mishandeld. Agenten waren snel ter plaatse en hebben één man aangehouden. Bij die aanhouding is een waarschuwingsschot gelost.

In Kesteren is vanochtend een vrouw mishandeld. De verdachte liep vervolgens in de Johanna Ufkesstraat met een zwaard over straat.

De politie was snel ter plaatse en kon de verdachte overmeesteren. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost, laat de politie weten. Het is onduidelijk hoe het momenteel met het slachtoffer van de mishandeling gaat.

De politie doet onderzoek in de straat.