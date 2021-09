Flinke schade na botsing tussen auto en motor op Crogtdijk

BREDA - Een auto en een motor zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Crogtdijk. Hierbij is de auto flink beschadigd geraakt. De motorbestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Vanochtend omstreeks 09.09 uur ontving de meldkamer een melding van een aanrijding op de Crogtdijk. Een auto en een motor zouden met elkaar in botsing zijn gekomen. De auto werd aan de zijkant geraakt door de motorbestuurder waarna een flinke schade is ontstaan. Het voertuig moest getakeld worden.

De motorbestuurster is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is (nog) onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart. Gedurende de hulpverlening was de weg afgesloten voor overig verkeer, maar de rijbaan is inmiddels weer vrijgemaakt.