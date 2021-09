Motorrijder met onbekend letsel overgebracht naar ziekenhuis na val op parkeerplaats NAC stadion

BREDA - De hulpdiensten zijn zaterdagavond groot uitgerukt voor een ongeval met met een motorrijder op de parkeerplaats bij het Rat Verlegh Stadion in Breda. De man is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Een man op een motor is gisteravond rond ten val gekomen op de parkeerplaats bij het NAC stadion. De twee ambulances, een autoambulance en twee eenheden van de politie kwamen naar de plek van het ongeval om hulp te verlenen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en landde op de de parkeerplaats.

De man is uiteindelijk met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.