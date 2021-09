Fransman (20) onder invloed van drugs aangehouden op A16 bij Breda

BREDA - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige automobilist uit Frankrijk aangehouden op de A16 bij Breda. Hij bleek onder invloed van drugs te zijn.

Drugs in het verkeer zijn absoluut taboe, maar een 20-jarige Fransman dacht dat dat in Nederland anders zat. De automobilist reed onder invloed van drugs over de A16 bij Breda. Nadat hij positief testte op drugs, werd hij aangehouden en kreeg hij een proces-verbaal. Hij verklaarde aan de politie dat hij dacht dat je in Nederland onder invloed mocht autorijden.