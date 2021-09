Burgernet: 15-jarig meisje vermist in Breda

BREDA - Burgernet vraagt Bredanaars donderdag om uit te kijken naar een 15-jarig meisje. Zij raakte vermist vanuit de omgeving van de Tramsingel.





Een 15-jarig meisje is donderdagochtend vermist geraakt in Breda. Dit zou gebeurd zijn in het centrum van Breda, in de omgeving van de Tramsingel. Burgernet roept Bredanaars op om uit te kijken naar het meisje.

Signalement

De politie heeft een signalement van het meisje afgegeven. Ze heeft een slank postuur en bruin haar dat in een staart zit. Haar ogen zijn groen en ze draagt een bril met ronde glazen. Het meisje draagt een zwarte jas en witte sneakers.

Tips? Neem dan contact op met de politie.