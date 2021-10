Snelheidsduivel (23) rijdt met meer dan miljoen euro aan drugs in kofferbak door Breda

BREDA - Een 23-jarige man uit Zundert is woensdagavond aangehouden nadat hij met 107 kilometer per uur over een 50-weg scheurde. In het voertuig werden ook verschillende soorten drugs aangetroffen. Deze werden door de politie in beslag genomen.

Woensdagavond rond 20.45 uur was een agent van de Dienst Infra bezig met een lasercontrole op de Graaf Engelbertlaan. Hij zag op zijn apparatuur dat een auto 107 kilometer per uur reed terwijl 50 is toegestaan. Hierop stapte hij in zijn surveillanceauto en gaf de bestuurder een stopteken. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.

Tijdens het staande houden rook de agent een vreemde lucht uit de auto komen. De bestuurder garandeerde dat hij geen drugs had gebruikt. Toch wilde de agent de auto doorzoeken. Bij de controle trof de politieman een doos in de kofferbak. In de doos zat elf kilo crystal meth en honderden grammen LSD.

Hierop heeft de agent direct versterking gevraagd en de verdachte is aangehouden. De auto met de drugs, die ruw geschat een waarde van meer dan een miljoen vertegenwoordigen, is in beslag genomen.