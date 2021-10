Update: Politie houdt verdachte aan na melding van schoten Pelmolenstraat

BREDA - De politie heeft inmiddels laten weten dat er een persoon is aangehouden naar aanleiding van de gehoorde schoten van gisteravond bij de Pelmolenstraat.

Rond 20.30 uur ontving de meldkamer een melding van een mogelijke bedreiging met vuurwapen in de Pelmolenstraat. Agenten zijn daarop direct ter plaatse gegaan en kregen hierbij ondersteuning van de politiehelikopter. De melder was weggereden vanaf de Pelmolenstraat en de mogelijke verdachte reed achter hem aan.

De politie heeft het voertuig van de verdachte later staande gehouden aan de Rat Verleghstraat. De inzittenden bleken niets met het mogelijke strafbare feit te maken te hebben, er is hier ook geen vuurwapen aangetroffen.

De politieheli had ondertussen weer zicht op de mogelijke verdachte en zagen hem wegrijden in een ander voertuig richting de Cypresstraat. Daar is de man uiteindelijk aangehouden. Ook hier is geen vuurwapen aangetroffen. Hij is wel aangehouden voor verder onderzoek. Ook de woning van de 55-jarige verdachte is later nog doorzocht, ook hier is niets aangetroffen.