Tiener(15) aangehouden voor rondrijden op gestolen snorfiets

BREDA - Een jongen (15) is zondagmiddag aangehouden op de Ettensebaan omdat hij op een gestolen snorfiets reed. Die snorfiets werd op 30 september gestolen in Breda. De tiener had geen rijbewijs en had de snorfiets gestart via losgetrokken stroomdraadjes.

De vijftienjarige jongen reed zondagmiddag op de Ettensebaan op een gestolen snorfiets. Hij werd staande gehouden door de politie, maar kon geen rijbewijs of identiteitsbewijs laten zien.

De snorfiets waarop de jongen reed was drie dagen eerder gestolen in Breda. De tiener startte het voertuig via losgetrokken stroomdraadjes, laat de politie weten. De jongen is aangehouden voor heling.

Heling

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen bezitsvoorwerpen. Via www.stopheling.nl of via de app Stopheling kun je kijken of een aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staan.