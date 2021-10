Politie zoekt getuigen van brandstichting: ‘Het was een harde knal’

BREDA - De politie is een onderzoek gestart na de brandstichting die afgelopen nacht plaatsvond in een tuin aan de Giraffestraat. Rond 05.00 uur werden de bewoners opgeschrikt door een harde knal, waarna verschillende spullen in de voortuin in brand bleken te staan.