Hardleerse tiener uit Bavel voor derde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

BAVEL - Een jongen uit Bavel (16) is in de nacht van donderdag op vrijdag betrapt op het rijden zonder rijbewijs. En dat was voor de tiener niet de eerste keer. Hij werd al twee keer eerder betrapt op een scooter terwijl hij geen rijbewijs heeft.

De 16-jarige jongen uit Bavel trok in de nacht van donderdag op vrijdag de aandacht van de politie. Dat gebeurde toen hij om 02.50 uur op de Liesbosweg in Etten-Leur op een brommer door rood licht reed. Daarop hielden agenten hem staande om hem te controleren.

Bij de controle bleek dat de jongen van 16 geen rijbewijs had. En het bleek ook niet de eerste keer te zijn dat hij zonder rijbewijs op een brommer reed. Hij werd door agenten al twee keer eerder betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De brommer van de jongen is in beslag genomen, en een proces-verbaal zal worden opgemaakt.