Automobilist (46) gewelddadig beroofd van duizenden euro’s door lifter op Rithsestraat

BREDA - Een 46-jarige man uit Dinteloord is afgelopen nacht gewelddadig beroofd in Breda. Hij werd hierbij met een glazen mok op zijn hoofd geslagen en bedreigd met een mes. Er werden enkele duizenden euro’s buit gemaakt.

De 46-jarige man uit Dinteloord stapte afgelopen nacht om 02.00 uur in zijn auto, die op het Chasséveld geparkeerd stond. Er stapte ook een man bij hem in die hij kort daarvoor had ontmoet en een lift naar huis had beloofd. Het ging om een blanke man van ongeveer 30 jaar oud. Hij is 1.80 meter lang, heeft kort bruin haar en baardgroei. Hij droeg een wit jack met capuchon.

Tijdens de rit gaf de bijrijder aanwijzingen aan de aangever hoe hij moest rijden. Echter werd de man uit Dinteloord tijdens de rit door de bijrijder met een glazen mok op zijn hoofd geslagen en bedreigd met een mes. Vervolgens werd hij beroofd. Het gaat om enkele duizenden euro’s. Het geweld en de beroving heeft vermoedelijk plaats gevonden op de Rithsestraat ter hoogte van de Princenhagelaan in Breda. De dader is na de beroving daar de wijk in gerend.