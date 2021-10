Ulvenhouter (17) aangehouden, sloeg spiegels van auto’s in Prins Hendrikstraat

Een 17-jarige Ulvenhouter is afgelopen nacht aangehouden. Hij was onder invloed van alcohol en trapte in de Prins Hendrikstraat vier spiegels van auto's af. Ook had de jongen ruzie met zijn vriendin.

Hij meldde zich vervolgens zelf bij de agenten. Hij moest mee naar het bureau.