Auto brandt volledig uit op parkeerplaats aan Hoogeind: Politie sluit brandstichting niet uit

BREDA - Op een parkeerplaats bij het Hoogeind in Breda is afgelopen nacht een auto in vlammen op gegaan. Ook vier andere auto’s liepen aanzienlijke schade op. De politie sluit brandstichting niet uit.

Een auto die geparkeerd stond op een parkeerplaats aan het Hoogeind in Breda heeft in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestaan. De politie en brandweer kwamen met spoed ter plaatse. Het duurde echter lang voordat de brandweer het sein brand meester kon geven doordat de tank van de auto kapot ging tijdens de brand.

Ook vier auto’s die naast of rondom de brandende auto stonden liepen aanzienlijke schade op. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt hierbij niet uitgesloten.

Maart

Het is niet de eerste keer dat er een auto in vlammen op gaat aan het Hoogeind. In de nacht van vrijdag op zaterdag 7 maart ging er op diezelfde plek ook al een auto in vlammen op.