Fransman (31) onder invloed van drugs rijdt met 200 km/u over A27 bij Breda

BREDA - De politie heeft zondagochtend een 31-jarige Fransman aangehouden. Hij reed met 200 kilometer per uur over de A27 bij Breda. Ook bleek hij onder invloed van drugs te zijn.

De politie zag in de vroege ochtend van zondag 24 oktober een 31-jarige Fransman roekeloos rijden over de A27 bij Breda. Hij reed met 200 kilometer per uur over de snelweg waar ‘s nachts 130 kilometer per uur toegestaan is. Ook haalde hij andere automobilisten via rechts in.

De politie zette de man aan de kant van de weg voor een controle. De Fransman bleek onder invloed te zijn van drugs. Hij weigerde medewerking aan een bloedproef. Het rijbewijs van de man is afgepakt. “Hij krijgt een flink verbaal”, aldus de politie op Twitter.