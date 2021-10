Lichaam van 82-jarige vermiste Puttenaar aangetroffen

Het lichaam van de vermiste Cees Palings is gevonden. Het lichaam werd vanochtend gevonden in het water bij Klundert. Dat meldt de politie. Afgelopen weekend werd in heel West-Brabant gezocht naar de man.

Afgelopen weekend werd er in heel West-Brabant uitgekeken naar de vermiste 82-jarige man uit Putte. De man vertrok zaterdag mogelijk in een grijze Mitsubishi Space Star. De politie had onder andere redenen om te denken dat hij in Breda zou zijn.

Vanochtend om 08.30 uur werd in het water bij Klundert door een voorbijganger een stoffelijk overschot aangetroffen. Uit onderzoek blijkt het om het lichaam van de vermiste man te gaan. Het is nog niet duidelijk waar de auto is.