Auto botst tegen geparkeerde auto op Fagelstraat na achtervolging door politie

BREDA - De Fagelstraat is zondagochtend opgeschrikt door de sirenes van politievoertuigen die een auto achterna zaten. De auto botste daar vervolgens tegen een geparkeerde auto aan. Een man werd vervolgens aangehouden.

Rond 08.45 uur werd de Fagelstraat in Breda opgeschrikt door de sirenes van meerdere politievoertuigen, die de achtervolging op een auto hadden ingezet. De auto botste op de Fagelstraat tegen een geparkeerde auto aan, waarna het voertuig tot stilstand kwam. De automobilist, een man, werd vervolgens aangehouden.

Het is nog onduidelijk waarom de politie achter de man aanzat. De achtervolging werd al op de Dr. Struyckenstraat ingezet. Het voertuig is in beslag genomen en meegenomen naar politiebureau Mijkenbroek voor verder onderzoek. Ook de man is hier naartoe overgebracht.