Sparrenweg afgezet na explosie en hevige brand

BREDA - De Sparrenweg in Tuinzigt is vanochtend afgezet door de brandweer vanwege een hevige brand in een woning. Het huis is geheel uitgebrand.

De melding van de brand kwam rond 10.45 uur binnen bij de brandweer. Aan de Sparrenweg in Tuinzigt zou in een woning een explosie hebben plaatsgevonden. Het raam aan de voorkant van de woning was volledig uit het huis geklapt.

De brandweer is meteen gestart met blussen, maar kon het huis niet meer redden. De woning is geheel uitgebrand.

Het lijkt erop dat er geen bewoners aanwezig waren in het pand. Wat er precies is gebeurd en waardoor de brand kon ontstaan, wordt nog onderzocht door de politie. De straat is geheel afgezet.



Perry Roovers Fotografie