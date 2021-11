Dertig jaar cel voor man die zijn vrouw, moeder en kinderen vermoordde

BREDA - De 34-jarige man die in 2020 in Etten-Leur zijn vrouw, twee kinderen en zijn moeder vermoordde is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar. De nabestaanden ontvangen schadevergoedingen van in totaal ruim 85.000 euro. Dat laat de Rechtbank Zeeland-West-Brabant weten. De dader, die na de moorden spoorloos raakte, werd uiteindelijk aangehouden op de A58 bij het Trivium.

Het Openbaar Ministerie eiste in deze zaak een levenslange gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie gaat echter uit van vier keer moord, terwijl de rechtbank drie keer doodslag en één keer moord bewezen acht. Volgens de rechtbank zijn er in deze zaak geen uitzonderlijke omstandigheden aanwezig die ervoor kunnen zorgen dat een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd. Zo blijkt uit het strafblad van de verdachte en uit de getuigenverklaringen niet dat de verdachte al eerder gewelddadig was. Ook is volgens de rechtbank niet gebleken dat er sprake is van een grote kans op herhaling.

Planmatig handelen

De man uit Etten-Leur bracht op in maart 2020 eerst zijn vrouw en kinderen om het leven in een woning aan de Dasseburcht. Op een later moment, belde hij zijn moeder met de vraag naar de woning komen. Vervolgens heeft de man zijn moeder op dezelfde manier gedood als hij zijn gezin doodde, namelijk door haar te wurgen. Volgens de rechtbank wijst dit op planmatig handelen in plaats van handelen in een ‘ogenblikkelijke gemoedsopwelling’. De rechtbank vindt dat de man tijdens het telefoongesprek met zijn moeder nog de gelegenheid heeft gehad zich te beraden over zijn daad en de gevolgen hiervan.

Toerekeningsvatbaar

De verdachte is onderzocht door deskundigen, onder meer van het Pieter Baan Centrum. Zij konden niet vaststellen of de verdachte verminderend toerekeningsvatbaar was tijdens het plegen van zijn daden. Hoewel bij verdachte wel een stoornis en bepaalde trekken zijn vastgesteld, kan de rechtbank niet vaststellen dat deze van invloed zijn geweest op zijn handelen.

Lange gevangenisstraf

Gezien de ernst van de feiten vindt de rechtbank een zeer lange gevangenisstraf van 30 jaar op zijn plaats. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven, heeft ontkend dat hij betrokken was bij de dood van zijn gezin en een verhaal heeft verzonnen over de betrokkenheid van een derde partij. Dit maakt het proces nog pijnlijker voor de nabestaanden.