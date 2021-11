Hulpdiensten rukken uit voor brand in meterkast van woning aan Bavelselaan

BREDA - In een meterkast in een woning aan de Bavelselaan in Breda is vrijdagavond brand ontstaan. Hierbij is een persoon gecontroleerd in de ambulance nadat hij rook had ingeademd.

Rond 19.00 uur kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten dat er in een meterkast van een woning aan de Bavelselaan brand was ontstaan. Daarop ging de brandweer van Breda en Ulvenhout met spoed ter plaatse. Ook meerdere eenheden van de politie en de ambulance kwamen ter plekke.

De brandweer had de brand snel onder controle. Daardoor bleef de schade beperkt. Een bewoner van de woning had rook ingeademd bij de brand. Hij is daarom ter plaatse in een ambulance gecontroleerd.