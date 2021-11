Bredanaar scheurt met 103 kilometer per uur over Graaf Engelbertlaan en raakt rijbewijs kwijt

BREDA - Een 41-jarige snelheidsduivel is zondag zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met 103 kilometer per uur over de Graaf Engelbertlaan scheurde. Daarnaast bleek de man ook onder invloed te zijn.

De politie heeft zondag een 41-jarige Bredanaar staande gehouden, nadat hij met 103 kilometer per uur over de Graaf Engelbertlaan reed. Dat is meer dan vijftig kilometer per uur harder dan op deze weg is toegestaan. Toen de agenten de bestuurder controleerden, bleek deze onder invloed van softdrugs te zijn. Die combinatie heeft ertoe geleid dat de man zijn rijbewijs moest afstaan.