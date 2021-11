A27 van Breda naar Gorinchem dicht door politieactie: 3 personen gearresteerd

BREDA - Een politieactie heeft ertoe geleid dat de A27 tussen Breda en Gorinchem tijdelijk dicht was. Dit zorgde voor een vier kilometer lange file. Bij de politieactie zijn drie personen aangehouden. Zij zijn vermoedelijk vuurwapengevaarlijk.

De A27 ter hoogte van knooppunt Hooipolder, is vanmiddag in beide richtingen tijdelijk afgesloten geweest. Hierdoor ontstond een file van zo’n 4 kilometer. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

De weg werd afgesloten in verband met een politieactie. Bij deze actie heeft de politie drie personen gearresteerd. De verdachten zijn door middel van de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten BTGV) uit de auto gehaald. Dit is een procedure die door de politie in Nederland wordt ingezet als zij te maken krijgen met personen die vuurwapengevaarlijk (kunnen) zijn.