Verdachte vlucht voor politiecontrole in Breda: agent lost schot op A58 na achtervolging

BREDA - Een man is vanmiddag op de A58 aangehouden nadat hij er bij een controle in Breda vandoor ging. De bestuurder raakte uit het zicht van de politie, maar werd later op de middag bij Roosendaal gesignaleerd. Bij de aanhouding werd een schot gelost door de politie.

De politie zette vanmiddag de achtervolging in op de man, die naast spookrijden roekeloos over de snelweg reed. Nadat de bestuurder uit zicht raakte kwam de politie hem bij Roosendaal weer tegen. Daar crashte het voertuig en vluchtte de bestuurder te voet. De man is aangehouden, maar daarvoor moest de politie wel een schot lossen. In het gecrashte voertuig werden meerdere zakken met verdovende middelen aangetroffen. De man is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De rijksrecherche doet onderzoek. De middelen zijn in beslag genomen, hier wordt ook onderzoek naar gedaan. Knooppunt Stok werd afgesloten, en ook de andere kant stond helemaal vast.