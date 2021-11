Giftig drugsafval gedumpt op parkeerplaats bij Liesbos

BREDA - Staatsbosbeheer heeft gisternacht een groot stuk grond laten afgraven op de parkeerplaats van het Liesbos aan de Torendreef op de grens van Breda met Etten-Leur, nadat criminelen chemicaliën hadden gedumpt. Het gaat vermoedelijk om chemische stoffen die gebruikt zijn om drugs te produceren.

Op zich valt de dumping niet op. “Het waren geen vaten die waren achtergelaten, maar iemand die een kraantje van vermoedelijk een vrachtwagentje heeft opengezet op de parkeerplaats en de vloeistof heeft laten weglopen”, legt boswachter Floris Hoefakker van Staatsbosbeheer uit. De drugsdumping kwam aan het licht, nadat iemand een penetrante lucht rook op de parkeerplaats.

Op de parkeerplaats is afgelopen nacht direct een stuk grond van vier bij tien meter afgegraven. Deze grond moet worden gesaneerd. De parkeerplaats waar ruimte is voor ongeveer vijftig auto’s is afgesloten. “Daarin nemen we het zekere voor het onzekere. Het gaat toch om chemische troep”, benadrukt Hoefakker. Bezoekers moeten hun auto de komende dagen ergens anders wegzetten. Dat kan onder meer aan de Oude Liesboslaan.





De parkeerplaats blijft dicht.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er chemische stoffen op deze manier worden achtergelaten. Vrijdag was het ook al raak bij een gemaal nabij het Kraaiennest in de Bredase wijk Haagse Beemden. “De giftige stoffen trekken meteen de grond in. We kunnen dan niet anders dan de grond laten afgraven”, vertelt Hoefakker. De drugsdumpingen hebben grote financiële gevolgen voor Staatsbosbeheer. “Er zijn wel subsidiepotjes voor het opruimen van drugsafval, maar een groot deel moeten we zelf betalen als terreinbeheerders. Dat geld gebruiken we liever voor de natuur”, besluit Hoefakker. De politie doet verder onderzoek naar de drugsdumpingen.