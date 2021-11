Politie zoekt getuigen van zware mishandeling in café Peddels

BREDA - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling. Die vond in oktober plaats in café Peddels. Bij de situatie raakt één van de bezoekers van het café zwaargewond aan zijn oog.

De melding van de zware mishandeling kwam op 5 oktober bij de politie binnen. Rond 23.40 uur was er een opstootje in café Peddels aan de Havermarkt. Daarbij gooide iemand met een glas. Het slachtoffer kreeg het glas in zijn oog, en liep hierbij zwaar letsel op.

Er is nog geen verdachte aangehouden voor de mishandeling. “Wij willen graag weten wie hiervoor verantwoordelijk is. Mocht je dus iets gezien hebben, of je hebt er iets over gehoord neem dan contact met ons op via 0900-8844”, laat de politie weten.